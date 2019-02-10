بالصور| فايا يونان بإطلالة أنيقة في حفلها بالقاهرة

أحيت المطربة السورية فايا يونان، حفلا غنائيا على مسرح الماركية بالتجمع الخامس، وقدمت عددًا من أبرز أغنياتها بعض الأغاني التراثية المصرية.

وظهرت "فايا" في الحفل بإطلالة أنيقة على المسرح، مرتدية فستان أسود اللون، مزين بتل ملون في منتصف الفستان وحتى نهايته، مع تسريحة شعر بسيطة منسدل على الكتفين.

وغنت "فايا" في الحفل عددًا من أغانيها، منها "بيناتنا في بحر"، و"ياليته يعلم"، مع عدد من أغنيات ألبومها الأول، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المصرية مثل "آه يالالالي"، و"علي صوتك"، للفنان محمد منير، مع بعض الأغاني السورية التراثية.

ووعدت "فايا" جمهورها في نهاية الحفل، بالعودة إلى مصر مجددًا في القريب العاجل.

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