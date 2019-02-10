بالصور| "مهووسة حماقي" تدعوه لحضور حفل زفافها: "عايشة على أغانيه"

وصل حبها له حد الجنون، متابعة جيدة لأخباره وأغانيه وكل ما يخصه، تجده أينما كانت سواء على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وفي حياتها وغرفة نومها، باعتباره أيقونة الحب، والشخصية التي طالما حلمت بها منذ الصغر.

"بعد عناء وشقاء وبهدلة كده سنين خلاص هنتجوز إن شاء الله، لقد هرمت من أجل هذه اللحظة وطلع عين أهلي واتمرمطت ولسه قدامنا شوية حلوين كمان لحد يومها".. كلمات نشرتها فتاة تدعى خلود حسين، صاحبة الـ26 عامًا، من محافظة دمياط، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متمنية حضور الفنان محمد حماقي، حفل زفافها لتكتمل فرحتها بوجوده.

وذكرت: "أنا دلوقتي نفسي حماقي يحضر فرحي أوي، حاجة سهلة جدًا ميبقاش من كله لا أمي ولا حماقى، فإنتوا اتصرفوا وهاتوولي حماقي".

نال منشورها آلاف التعليقات، والمشاركات من رواد السوشيال ميديا، لمساعدتها في تحقيق حلمها ووصولها لـ"حماقي"، وتلبية رغبتها في حضور وإحياء حفل زفافها.

وأضافت، خلال حديثها لـ"هُن": "أنا بحبه جدًا من وأنا صغيرة، وبروفايلي أغلبه حماقي وزوجته نهلة، وصوره وأخباره وكل شيء يخصه، موبايلي وأوضتي كلها صوره، ومرة كان عامل حفلة في شم النسيم في دمياط وأنا صغيرة، وروحت ومعرفتش أقف بسبب الزحمة رجعووني أنا فضلت غضبانه فترة بسببهم ومبتكلمش معاهم".

مشهد تلفزيوني جعلها تضعه هدفَا أمام نصب عينيها منذ صغرها، وذكرت: "وقت مسلسل العراف لما عادل إمام جابه في فرح بنته كنت صغيرة شوية، وقولت الله هو راح فرحها لما أكبر هعزمه هخليه يجي فرحي".

وعن سؤالها عن رد فعلها إذا تحققت رغبتها قالت: "يا نهارأبيض يا أستاذ ممتاز أنا فرحت من السؤال نفسه، أكيد هيبقى فرحتي فرحتين إني هبقى مع أكتر واحد حبيته في الدنيا".

واختتمت حديثها: "ده اليوم اللي فعلًا بستناه بقالي كتير وتعبنا وشوفنا كتير عشان أوصل للفرحة دي، وكمان اللي بيفرحنا في اليوم ده أكتر صوت طول عمري عايشة على أغانيه، سواء مبسوطة أو زعلانة".

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