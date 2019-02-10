احذري.. غلق أبواب غرف الأطفال أثناء النوم يجنبهم "كارثة"

أفادت هيئة الإطفاء الأمريكية في ولاية نيويورك، بفائدة إبقاء باب غرف الأطفال مغلق أثناء نومهم، حيث يقلل ذلك من الأضرار في حالة نشوب حريق.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الهيئة نشرت صورة لباب غرفة في أحد المنازل التي شبت بها النيران.

وبعد انتهاء عملية إخماد الحريق، بدا وكأن الباب لعب دور حائط صد في وجه النار، متضررا من الخارج بشكل لافت بينما كانت الغرفة محمية من الحريق.

وأشارت الهيئة إلى أن سكان البيت نجوا من الحريق، مشددة على أن أي شخص في الغرفة المغلقة على وجه التحديد كان في مأمن من النيران بسبب إغلاق الباب.

ويذكر أن بعض الآباء يحرصون على ترك أبواب الغرف التي ينام فيها الأطفال مفتوحة بعض الأحيان.

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