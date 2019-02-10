كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - عمرو أديب : اللي عنده نصبة شاي في العاصمة الإدارية الجديدة ملك

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "مكنش حد يتخيل حجم إنجاز بالشكل دا".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت من الفراغ إلى الحقيقة، منوها بأن متوسط العاملين في العاصمة الإدارية يوميا يبلغ 80 ألف شخص، مضيفا: "حاجة تفرح، واللي عنده نصبة شاي في العاصمة الإدارية ملك".

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية كل شهر في شأن جديد، فما يحدث بالعاصمة الإدارية انجاز مبهر، مضيفا: "إيه العظمة دي".