كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - بالفيديو.. إنتر ميلان يستعيد ذاكرة الفوز على حساب بارما بالكالتشيو

إنتر ميلان

تمكن فريق إنتر ميلان من إستعادة نغمة الإنتصارات بعد سلسلة من المباريات السيئة، حيث حقق فوز ثمين وصعب على حساب مضيفه فريق بارما في مباراة الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتيجة 1-0.

فريق إنتر ميلان بهذا الفوز رفع رصيده إلى 43 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث في سلم الترتيب، ويصبح الفارق بينه وبين نابولي الثاني 9 نقاط، في المقابل تجمد رصيد فريق بارما عند 29 ليبقى في المركز الثاني عشر في الترتيب.

شهدت الدقيقة 22 فرصة للإنتر عندما بيرسيتش إستقبل تمريرة ماريو ويتوغل من الجهة اليسري لكن الحارس يخرج ويغلق زاوية التسديد في اللحظة الاخيرة لتنتهي الكرة في الركنية، في شوط شهد خطورة أكبر من جانب أصحاب الأرض.

ووصل الإنتر لمرمى الحارس لويجي سيبي برأسية دانيلو دي امبروزيو ولكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وكافح النيروتزوري إلى أن تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 بواسطة البديل لاوتارو مارتينيز.