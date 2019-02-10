كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - زوتي تعلن توفر سيارات متنقلة لخدمات الصيانة بمصر

أعلنت شركة IFG جروب وكيل سيارات زوتي في مصر عن بدء خدمة سيارات الصيانة المتنقلة التي أعلنت عنها الشركة في الفترة السابقة وقالت زوتي ان الخدمة ستبدأ اولاً في مدينة المنصورة بداية من يوم الاحد الموافق 10 فبراير 2019 قبل أن تنتقل لمحافظات أخرى سيتم تحديدها حسب اختيارات وتصويت العملاء للحصول على خدمة الصيانة المتنقلة .

خصومات على الصيانة لسيارات كينبو بمصر

أما شركة بودي كار وكيل سيارات كينبو الصينية كذلك فأعلن عن عروض للصيانة في الفترة من 9 فبراير الي 28 فبراير الجاري بواقع خصم 20% على المصنعيات وخصم 10% على جميع قطع الغيار بالاضافة الي خصم 20% على أعمال السمكرة والدهان الصاج في جميع مراكز خدمة الشركة كما أعلنت تواجد عروض صيانة كذلك على سيارات شانجي في مصر.