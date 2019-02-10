كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:36 صباحاً - شاهد .. حقيقة خضوع إليسا لعملية جراحية ..١٥ فبراير الجاري

تخضع النجمة اللبنانية اليسا لعملية جراحية يوم 15 فبراير الجاري لإزالة الورم الذي تسبب في تورم يدها نتيجة ازالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

وتعد هذه العملية المحطة الأخيرة في مشوار علاج اليسا من سرطان الثدي الذي أصابها ديسمبر 2017، واخفته عن جمهورها.

وأعلنت اليسا عن المرض شهر أغسطس الماضي من خلال كليب إلى كل اللي بيحبوني الذي شارك فيه أصدقاؤها المقربون.