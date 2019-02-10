كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - الرابح الأكبر اليوم - وزارة الإنتاج الحربى بعد اتفاقيات لتصنيع سيارات مدرعة ووقود بديل

مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد هناك رابحون وخاسرون ، فى كافة المجالات ، مال وأعمال ، رياضة ، فن ، حتى على مواقع التواصل الاجتماعى هناك رابحون وخاسرون .

وفى البشاير قررنا ان نرصد يوميا لقرائنا الكرام أبرز الرابحين فى كل يوم ، ليكونوا شعلة أمل للأخرين .

واليوم استحقت وزارة الإنتاج الحربى أن تكون الرابح الأكبر بعد توقيع اتفاقيتين هامتين الأولى لاستخدام المخلفات لانتاج وقود بديل ، والثانية لتوقيع اتفاقية تصنيع سيارات مدنية مدرعة ، لتواصل وزارة الانتاج الحربى ريادتها .

لتصنيع سيارات مدنية مدرعة - مذكرة تفاهم بين"فالكون" و"براكتيكا" الأوكرانية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسفير دولة أوكرانيا في مصر هينادى لاتي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة فالكون للأمن والحراسة، وشركة براكتيكا الأوكرانية لتنفيذ مشروعات مشتركة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون المشترك مع شركة براكتيكا الأوكرانية في مجال توطين تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، ويأتي هذا التعاون طبقاً لإستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة.

وأشاد سفير دولة أوكرانيا في مصر السيد هينادى لاتي بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين، والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة التعاون في كافة المجالات التصنيعية، كما أثنى السفير الأوكراني على تنظيم معرض إيديكس 2018 والذي حقق نجاحاً كبيراً، لافتاً إلى أنه قد شارك من الجانب الأوكراني نحو 62 شركة مؤكداً على الاشتراك في إيديكس 2020.

ومن جانبه، أشار شريف خالد الرئيس التنفيذي لشركة فالكون والعضو المنتدب، عن ثقته في الإنتاج الحربي لإنتاج مكونات العربات، وأن شركة فالكون تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الأمن والحراسة، وأنها ستعتمد اعتماداً كلياً على السيارات التي سيتم إجراء أعمال التصفيح والتدريع لها للاستخدام في المجال المدني.

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة براكتيكا الأوكرانية عن رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تدريع السيارات المدنية، لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، حيث يتوافر بها خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، مما يساعد على نجاح توطين صناعة السيارات المدنية المصفحة في مصر.

تعاون بين الإنتاج الحربى وشركة كورية لتحويل المخلفات لوقود بديل

قال المهندس محمد شيرين، وكيل وزارة الإنتاج الحربي، إن شركة "JST" الكورية، التي وقعت معها وزارة الإنتاج الحربي اتفاقية تعاون، هي شركة من الشركات الرائدة في كوريا، وتستخدم المخلفات وتحولها لوقود بديل ويستخدم في شركات الأسمنت كبديل للفحم، وهو ما يحسن من شؤون البيئة، وهناك خطة توضع بواسطة وزارة البيئة ووزارة الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، كي يتم وضع برنامج يتم تنفيذه المرحلة القادمة بعد العرض على رئيس الوزراء والتصديق عليه.

وأضاف وكيل وزارة الإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان تزويد جمع المخلفات وتدوريها وتقليل الدفن منها، وأيضا المحاولة في إستخدام هذه المخلفات في إنتاج منتجات مفيدة، حيث أقامت الوزارة 65 مصنعا في خلال 22 سنة، وهذه المصانع تنتج السماد العضوي والوقود البديل، والمرحلة القادمة ستكون إنتاج الكهرباء.

واستكمل شيرين، أن شركة "JST" ستقوم بزيارة الإنتاج الحربي التي تقيم هذه المصانع، وأيضا يزوروا أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي سابقا، ولذلك سيتم وضع جدول زمني من الجانب الكوري والجانب المصري للعمل، مشددا على أن العمالة كلها ستكون مصرية في الشركات المصرية، مع إستخدام الفكر والتكنولوجيا الكورية والمعدات الكورية أيضا .

وتابع أن الإنتاج الحربي أنشأ 65 مصنعا منتشرين في محافظات مصر، ومصر لديها خبرة في مثل هذه المصانع لمدة 20 سنة سابقة، أما بالنسبة لشركات الإنتاج الحربي فهناك 17 مصنعا لإنتاج معدات الأسلحة، والذخائر لصالح القوات المسلحة.