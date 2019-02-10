كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - الحماية المدينة توصل البحث عن سيدة وابنتها تحت انقاض منزل منهار بأسيوط

انهار منذ قليل منزل مكون من 3 طوابق بمركز منفلوط، وترددت أنباء عن وجود أهالى تحت الأنقاض.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط، وبالانتقال تبين انهيار المنزل ودلت التحريات الأولية وجيران المنزل عن وجود أسرة تسكن المنزل وجار البحث عنهم.

وتمكن 12 شخصا من سكان منزل منفلوط الذى انهار قبل قليل من الفرار من المنزل قبل انهياره، بعدما استشعروا حدوث أصوات فى المنزل وبدء انهياره تدريجيا، ففروا خارج المنزل، بينما لم تتمكن سيدة وابنتها من الهرب، فانهار عليهما المنزل، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عنهما تحت الأنقاض.