كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - علي بساطته كان زفافا راقيا : منة ياسر القاضي أحمد إلهامي



شهد فندق كامبنسكي بالتجمع الأول حفل زفاف إستثنائي ، جمع العروس منة ياسر القاضي والعريس أحمد الهامي . وزخات دافئة من الأضواء والألوان والفرحة والبهجة . حفل الزفاف جمع عددا كبيرا من شخصيات النخبة الحاكمة ، علي رأسها جميعا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب .. ومن الوزراء : غادة والي وزيرة التضامن وهشام عرفات وزير النقل وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمرو طلعت وزير الإتصالات ، وعلي مصيلحي وزير التموين وخالد عناني وزير الآثار ، وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب . وشرف الحفل أيضا المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل السابق ، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وعمرو وزير المالية السابق ، وزير التعليم السابق ، وماجد عثمان وزير الإتصالات السابق وهاني محمود وزير الإتصالات السابق . ومن الشخصيات الفاعلة الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الأسكندرية وهاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام والمهندس عقيل بشير رئيس المصرية للإتصالات الأسبق والمهندس أحمد البحيري رئيس المصرية للإتصالات السابق . ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر . وعشرات من رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات وأعضاء مجلس النواب ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية …







































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