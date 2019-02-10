كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - مستشفى بيطري ينقذ حياة قطة مدفونة في الثلج

أثبتت قطة صحة مقولة أن "القطط بسبعة أرواح" بعدما دُفنت في الثلج ونجت بحياتها.

واستقبل مستشفى بيطري في مونتانا قطة مجمدة، ولحسن الحظ تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها.

وشاركت المستشفى البيطري القصة المذهلة للقطة عبر صفحتها على موقع فيس بوك، وذكرت في التعليق أنه تم العثور على القطة مجمدة خارج منزل أصحابها.

وكتبت أن الفريق الطبي عندما رأوا الثلج يغطي القطة لم يعتقدوا أنها على قيد الحياة، لكن بعد فحصها أدركوا أنها لا تزال حية.

وحاول الأطباء البيطريون إحياء القطة باستخدام الماء الدافئ وتغطيتها بالكثير من المناشف، لكنها لم تستجب لمدة نصف ساعة، ومع ذلك، لم ييأس الأطباء، وواصلوا محاولاتهم لمساعدتها، وأدركوا أنها ستنجو بمجرد سماع صوت أنينها.