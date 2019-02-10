كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - أنقرة تعلن ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مبنى في اسطنبول إلى 18

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في مدينة اسطنبول إلى 18 قتيلا، حسبما أفادت السلطات التركية، اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو: "إن عدد الضحايا جراء انهيار مبنى سكني في منطقة قارطال باسطنبول بلغ 18".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن صويلو ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى 16 قتيلا، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 جريحا من تحت الأنقاض.

وانهار مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق في حي جزويلي بمنطقة قارطال بالشق الآسيوي من مدينة اسطنبول، يوم الأربعاء الماضي. وبعد يوم من ذلك، أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن طفلة في الخامسة من عمرها تم إنقاذها بعد أن أمضت ما لا يقل عن 18 ساعة تحت أنقاض المبنى الذي كان يضم 14 شقة ويقطن فيه 43 شخصا.