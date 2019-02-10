كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - فيل يهاجم فتاة حاولت التقاط سيلفي - فيديو

تحول مهرجان ريفي في تايلاند إلى حالة من الفوضى بعدما هاجم فيل فتاة مراهقة كانت تحاول التقاط صورة سيلفي.

كانت " نيكاتان مانوشام"، البالغة من العمر 19 عاما، تقف أمام الفيل البالغ من العمر 10 سنوات لالتقاط صورة لها عندما لف خرطومه حول ساقها في سورين، شمال شرق تايلاند.

في البداية، ظنت الفتاة أن الفيل يلعب معها لكن بعد ذلك حملها ورفعها في الهواء، وسارعت بالإمساك بأنيابه الضخمة حتى تمنع الفيل من أن يسقطها على الأرض ويدهسها.

وذكرت التقارير المحلية أن الفيل تسبب في فوضى كبيرة خلال المهرجان، وحطم أربعة أكشاك بينما يحمل الفتاة المراهقة.

وبعد دقيقتين، استطاعت الفتاة تحرير نفسها من خرطوم الفيل، وأصيبت بخدوش بسيطة في ذراعها الأيمن.

وتم تصوير الفتاة بعد لحظات تبتسم وتتحدث مع والدتها عبر هاتفها المحمول، كما اعتذرت عن التسبب في حالة الفوضى أثناء المهرجان.