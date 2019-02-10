كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - نمر بري يختبئ تحت سرير طفل يثير ذعر عائلة - فيديو

أصيبت عائلة تعيش بالقرب من غودلور في الهند بالذعر عندما وجدت نمرا بريا يختبئ تحت سرير طفلهم.

ذكرت التقارير المحلية أن العائلة كانت في زيارة إلى أحد الأقارب في 5 فبراير، وعندما عادوا إلى منزلهم وجدوا زائرا غير مرحب به تحت سرير طفلهم.

وأضافت أن أفراد العائلة عندما فتحوا الباب ودخلوا المنزل سمعوا ضجيجا هائلا صادرا من تحت سرير الأطفال، وأصيبوا بالهلع عندما رأوا النمر البري يستلقي على الأرض.

نشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو للعائلة تغلق باب الغرفة بإحكام حتى لا يتعرض أي شخص للخطر، في حين أضاء أحدهم مصباحا حتى يمكن تصوير لقطات للنمر وهو يجلس تحت السرير.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن كيفية إخراج النمر من المنزل أو مصيره.