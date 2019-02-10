انت الان تتابع تفاصيل خبر اشتباك حاد بين أتراك وسوريين في إسطنبول ينتهي بتدخل الشرطة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 11:26 صباحاً - أعلنت السلطات التركية انتهاء مشاجرة كبيرة بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك في حي "أسنيورت" بمدينة إسطنبول، بسبب خلاف وقع أمس السبت، بعد انتهاء أحد الأعراس.

وأكدت السلطات التركية في بيان لها، اليوم الأحد، السيطرة على مشاجرة بين مواطنين أتراك ولاجئين سوريين، واعتقال 6 أشخاص.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قالت إن الحادث تحول إلى معركة، قبل أن تتدخل قوات من الشرطة والتي أغلقت المنطقة وأخذت التدابير الأمنية اللازمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تحطيم المتشاجرين واجهات عدة محلات في مدينة "أسنيورت"، وانتشار الأجهزة الأمنية التركية.