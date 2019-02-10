معلومة تهمك| للنوم على الظهر فوائد عديدة.. تعرفي عليها

دوما ما نبحث عن النوم بشكل هادئ وصحي، حتى ولو يبدوا الأمر صغيرا فهو قد يكون طريقا في تحقيق غفوة، بشكل ناجح، وللنوم على الظهر العديد من المزايا التي تستحق التدريب عليها وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- يحافظ على العمود الفقري الخاص بك.

- يقلل من الصداع والتوتر.

- يساعد في الحالات المزمنة عن طريق تقليل الضغط.

- يجنب وجهك ظهور التجاعيد وتهيج الجلد.

بالإضافة إلى تلك المزايا، هناك العديد من العناصر التي تجعل النوم على ظهرك أكثر هدوء وراحة، وتجنبي مشاهدة التلفاز قبل النوم أو عدم الاهتمام بتجهيز سريرك للنوم فهذا من الممكن أن يخرب جهود جسمك في الحصول على النوم الطبيعي.

لذلك قبل أن تذهبي للنوم عليكِ أن تستعدي لذلك لتنعمي بنوم هادئ وصحي.

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