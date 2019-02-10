منها زيادة التركيز.. فوائد ممارسة الرياضة في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعد ممارسة الرياضة قبل أي شيء، وفي أول اليوم، تساعد بشكل كبير على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذا فمع سهولة حرق وجبة الإفطار المهمة، يحصل الجسم على شكل مميز وطاقة ليس لها حدود مع بداية النهار.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم أبرز الفوائد الصحية لممارسة الرياضة في الصباح، فوق ما نشره موقع "dailymedical".

- تنظيم اليوم

مع الاستيقاظ مبكرا لممارسة الرياضة، يتاح وقت مثالي من أجل التخطيط لليوم الطويل، بهدوء وصفاء ذهن، فتبدأ في معالجتها فورا بعد "دش" بارد يعقب ممارسة رياضتك.

- الانضباط والإلتزام

مع الالتزام بممارسة الرياضة بصورة يومية كل صباح، يبدأ العقل في التعود على الانضباط في كل شيء، حينها تجد نفسك لا ترغب في السهر مطولا، حتى تكون مهيئا للاستيقاظ وأداء رياضتك في صباح اليوم التالي، وربما تبدأ في القضاء على كل العادات السيئة التي تضر بك.

- زيادة التركيز

من الآثار الواضحة لممارسة الرياضة، أنها تزيد من التركيز أثناء النشاط التالي لدى من يمارسها، لذا، فمع ممارسة الرياضة صباحا، يصبح التركيز على الأعمال أو الدراسة أمرا مضمونا وسهلا تحقيقه، فتزيد الكفاءة والإنتاجية يوما بعد الآخر.

- تحسين المزاج

ليس سرا أن الرياضة تعمل على تحسين المزاج والصحة النفسية، عبر إفراز المخ لمواد كيميائية عقب أدائها، سيكون له مفعول السحر الذي سيجعل اليوم أفضل من ذي قبل، ويؤثر بإيجابية على كافة أمورك الأسرية والعملية أيضا.

- النوم المريح

مع الالتزام بممارسة الرياضة يوميا، يصبح من الطبيعي أن يشعر الجسم في نهاية اليوم برغبة ملحة في الحصول على نوم مريح، ما يحدث فعليا، دون وجود أي آثار لأزمات النوم المتقطع، أو الأرق، أو لكافة مشكلات النوم الأخرى، التي تؤثر بالسلب على النشاط والحركة.