تعرف على فوائد السفر الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

السفر يعد نوع من أنواع العلاج البديلة الفعالة، ولا تقتصر فوائده على الترفيه، وتخفيف توتر وضغوط العمل، فهناك فوائد صحية هامة تعود على الجسم من الرحلات.

وهذه هي أبرز فوائد السفر الصحية، وفق ما نشره موقع "ae 24".

- السفر من أفضل طرق تقوية المناعة عن طريق التعرض لبكتريا مختلفة وتدريب الجسم على محاربتها.

- يحفز السفر الدماغ من خلال التعرف على أماكن وأخاص جدد، ويدرب التفكير على المرونة، ويزوده بخبرات جديدة.

- السفر من أفضل طرق خفض التوتر وتخفيف الاكتئاب وتحسين المزاج.

- إذا كنت من عشاق السفر اطمئن على صحة قلبك، فالرحلات تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

- قد يكون السفر من أسرار لياقتك البدنية الجيدة، فخلال الارتحال تقطع مسافات مشياً، وقد تتوفر لك فرصة لعب الرياات الشاطئية أو الثلجية.