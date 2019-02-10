جورجيا هاريسون تظهر بإطلالة أنيقة خلال حدث عالمي في لندن

ظهرت الممثلة جورجيا هاريسون، في حالة معنوية عالية خلال حدث "The Visionary Honors" في لندن، الجمعة بعد انفصالها عن حبيبها السابق النجم التلفزيوني ستيفن بير.

وظهرت نجمة المسلسل التلفزيوني "لوف آيلاند"، البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة بفستان طويل باللونين الأسود يتميز بفتحة جانبية تصل إلى أعلى الركبة تكشف عن ساقها الرشيقة.

صففت النجمة الشقراء شعرها في تجعيدات فضفاضة، واختارت مكياجا كاملا ولمسة من أحمر الشفاة الأحمر في الحدث الذي ضم أبرز نجوم الأفلام والموسيقى ووسائل الإعلام والأشخاص أصحاب التأثير الاجتماعي الإيجابي على المملكة المتحدة في العام الماضي.

ارتدت هاريسون حقيبة غوتشي الحمراء الأنيقة وأضافت زوجًا من الأقراط الكبيرة الأنيقة إلى إطلالتها التي أكملتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عالٍ، إلى جانب هاريسون ظهر مغني الراب بروفيسور غرين ذو الـ35 عاما، الذي بدا رشيقا في بنطلون أسود والذي نسقه مع سترة جلدية باللون الأخضر المزرق.

وظهر غرين بابتسامة عريضة عند التقاط المصورين بعض الصور له في الحدث الذي استضافه الكوميديان السير ليني هنري، كما انضم إليه المغني راج آند بون مان البالغ من العمر 34، والذي يعرف من أسلوبه الخاص في أزيائه حيث كثيرا ما يظهر بسترة فضفاضة مقترنة ببنطلونات واسعة، كما شارك في الحدث الكوميدان ريتشارد بلاكوود، والذي بدا أنيقا في بدلة زرقاء مزينة بخطوط سوداء.

قد يهمك أيضاً :

أداء مُذهل لجين بيركين خلال حضورها عرض مجموعة غوتشي للربيع

مجموعة من أزياء غوتشي لما قبل خريف ٢٠١٩