للمرة الأولي.. الأمير هاري وميجان يزوران المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
في أول زيارة من نوعها إلى دولة عربية بعد زواجهما، يعتزم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، إجراء زيارة إلى المغرب، في 23 من فبراير الجاري، بناء على طلب من الحكومة البريطانية لأجل دعم جهود تعليم الفتيات وتمكين الشباب، حسب ما جاء في موقع"سكاى نيوز".
وبحسب صحيفة "تلجراف" فإن ماركل التي تنتظر مولودها الأول، ستسافر لأن إرشادات الصحة البريطانية تتيح للنساء أن يركبن الطائرة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.
ونقلت الصحيفة عن مقرب من العائلة الملكية أن دوقة ساسكس تنعم بصحة جيدة، وأوضح أن ماركل ستكون في الشهر السابع من الحمل عند سفرها المرتقب إلى المغرب.
وبحسب إرشادات خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، يمكن للنساء أن يواصلن السفر جوا حتى آخر شهر قبل الإنجاب، ومن المرجح أن تنجب ماركل المولود في الربيع المقبل.
وسيسافر الأمير هاري وزوجته على متن طائرة تجارية، ورفض قصر كنجينستون أن يوضح ما إذا كان طاقم طبي سيرافق الزوجين أثناء رحلتهما إلى المغرب.
وتضم زيارة الأمير هاري وزوجته إلى المغرب برنامجا حافلا، إذ سيتلقيان قادة البلاد فضلا عن زيارة بعض المعالم السياحية الشهيرة.
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