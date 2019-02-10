لاختصار وقت التزين صباحًا.. 15 حيلة سهلة لجمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

معظمنا يعاني من ضيق في الوقت صباحاً، خاصةً عندما نتحضّر للخروج من المنزل أو عندما تكون لدينا مسؤوليات متنوّعة، فيما يلي 15 حيلة تجميلية تساعد على كسب الوقت فلا تترددوا في اعتمادها، وفقًا لموقع العربية.

1- ابحثي عن مستحضرات ذات مفعول مزدوج:

يساهم استعمال مستحضر الأساس في الحفاظ على ثبات الماكياج طوال اليوم. ويمكن لهذا المستحضر أن يحلّ مكان عدة مستحضرات أخرى في حال حسن اختياره. اختاريه بمفعول مرطّب ليحلّ مكان كريم النهار، كما يمكنكِ اختياره غنيّاً بالفيتامينات لينشّط الخلايا ويحلّ مكان المصل أو غنياً بالحمض الهيالوريني ليحلّ مكان الكريم المضاد للتجاعيد.

2- استعيني بالرذّاذ للترطيب والعناية:

5 ثوانٍ فقط هو الوقت الذي يستغرقه رشّ الرذاذ على كامل الوجه. احرصي على اختيار رذّاذ غنيّ بالعناصر المرطبة كالحمض الهيالوريني، أو بالعناصر المضادة للتعب كخلاصة قشور المشمش، أو العناصر المضادة للتلوث كخلاصة البقلة.

3- حدّدي حاجبيكِ بالماسكارا:

تتميّز الماسكارا بخصائصها الملوّنة والمُغلّفة للرموش. وهي قادرة أيضاً على تحديد، وتكثيف الحاجبين فلا تترددوا في كسب الوقت باستعمال الماسكارا لماكياج الرموش والحاجبين في الوقت نفسه.

4- اعتمدي الترتيب الصحيح في تطبيق المستحضرات:

ابدئي دائماً بتحديد العينين بالكحل والظلال ثمّ انتقلي بعد ذلك إلى توحيد البشرة بكريم الأساس وتطبيق البودرة عليها، فمن شأن ذلك أن يؤمن عدم تلطّخ البشرة بآثار الكحل والظلال.

5- اخفي جذور شعركِ البارزة:

يمكنكِ الاستعانة بأنواع خاصة من الماسكارا، أو الرذاذ الملوّن، أو الأقلام المخصّصة لإخفاء جذور الشعر البارزة بين الصبغات. تساهم هذه المستحضرات في كسب الوقت وهي تُطبّق على شعر جاف بعد تصفيفه أما النتيجة المرجوة فتظهر في غضون ثوانٍ.

6- استعيني بالمستحضر نفسه لعدة استعمالات:

يمكنكِ استعمال الماسكارا لتكثيف الرموش ولتحديد العينين كذلك. يكفي وضع القليل من الماسكارا على الجفون وتمويهها للحصول على تأثير الظلال الدخانيّة، ثمّ قومي بتمرير الماسكارا على الحاجبين لتحديدها. يمكن أيضاً تطبيق أحمر الشفاه الوردي أو المرجاني على الوجنتين مكان البلاشر لإضفاء الإشراق عليها.

7- اكتشفي فوائد "الميكروفايبر":

استعيني بمنشفة من "الميكروفايبر" لتجفيف شعركِ بعد غسله فهي تمتصّ فائض الرطوبة بشكل كبير مما يسمح بكسب حوالي 15 دقيقة عند التصفيف.

8- ثبّتي تسريحتكِ بسهولة:

رشيّ القليل من الرذّاذ المثبّت على فرشاة الشعر، فمن شأن ذلك أن يساعد على تثبيت الشعر أثناء تسريحه ويحافظ على هذه التسريحة طوال اليوم.

9- عالجي شعركِ دون شطفه:

اختاري مستحضرات العناية بالشعر التي تتميّز بمفعولها المرطّب، والمغذّي، والمرمّم في الوقت نفسه. فهي تُطبّق على الشعر الرطب أو الجاف دون أن تثقله مما ينفي الحاجة إلى شطف الشعر من جديد بعد استعمالها ويساعد على كسب الوقت.

10- اختاري مضاداً للتجاعيد ذا مفعول متكامل:

اعتمدي مستحضرا مضادا للتجاعيد يعمل على مستويات مختلفة بفضل مكوّنات تشدّ البشرة، تقي من ظهور التجاعيد وتعيد الحيوية إلى الجلد في الوقت نفسه.

11- اكتشفي فوائد المستحضرات المعزّزة:

تكون هذه المستحضرة غنيّة بالعناصر التي تنشّط الخلايا وتُفعّل دور كريم النهار الذي تستعملينه. وهي تغني عن استعمال الأقنعة والأمصال المغذّية.

12- استعيني باللاصقات لإخفاء الشوائب:

للتخلّص من البثور وعلامات الاحمرار التي تظهر على البشرة، استعيني بلاصقات تحتوي على حمض الساليسيليك واتركيها على البشرة طوال الليل. ستكتشفين في صباح اليوم التالي أن الشوائب زالت ولست بحاجة إلى أي وسائل لإخفائها.

13- جرّبي الشامبو الجاف لتصفيف سهل:

عندما تلاحظين أن بعض خصلات شعركِ تحتاج إلى التصفيف صباحاً، رشّي عليها القليل من الشامبو الجاف ثمّ عرّضيها لحرارة المجفّف فتستعيد شكلها المرتّب.

14- اختاري الأقنعة الذكيّة:

هي أقنعة نسيجيّة غنيّة بالعناصر المغذّية، يمكن استعمالها عدة مرات ولا تحتاج إلى تدليك أو شطف بعد التطبيق. كما أن بعضها يتميّز بمفعوله المزدوج الذي يجمع بين فوائد كريم النهار والقناع في الوقت نفسه.

15- استعيني بالرذاذ لتجفيف طلاء الأظافر:

لتسريع جفاف طلاء الأظافر، رشي عليه بعد تطبيقه القليل من الرذاذ المثبّت على مسافة حوالي 15 سنتينمتراً وستلاحظين جفاف الطلاء في غضون دقيقتين فقط.