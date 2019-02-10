فقه المرأة| ما حكم غسل الرجل لزوجته بعد وفاتها؟

ورد تساؤل عن غسل الرجل لزوجته بعد وفاتها، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، ويقول السائل: "هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟"، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

وأجابت الفتاوي الالكتورنية على التساؤل في فتوى رقم 2605 بتاريخ 11/01/2015 قائلا: "الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ" أخرجه ابن ماجه في "سننه" بإسناد جيد، إلا أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، وذلك خروجًا من الخلاف؛ حيث حرَّم السادة الحنفية ذلك؛ قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 198): [(قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَا فِي "الْبَحْرِ" مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ؛ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالْعَكْسِ] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

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