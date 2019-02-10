بالصور- في عيد الحب.. هكذا تنسقين إطلالتك مع الأحمر بـ 5 حيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعتبر الأحمر، من الألوان الشهيرة المرتبطة باحتفلات عيد الحب، وترغب كثير من الفتيات في الظهور بإطلالة ساحرة في هذا اليوم الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، ولكن تقع معظمهن في فخ عدم تنسيقه بالشكل المرغوب.

وبهذه المناسبة، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الحيل التي ستساعدك على تنسيق اللون الأحمر بالشكل المثالي، بحسب ما جاء في موقع In style الأمريكي، كما يلي:

1- ارتداء الفستان باللون الأحمر مع جاكيت أسود:

يمكنك اختيار فستان باللون الأحمر من خامة الصوف أو وفقًا لطبيعية المكان الذي ستقضين فيه سهرتك، ويتم ذلك من خلال اختيار الخامة المناسبة لطبيعية الأجواء، إضافة لذلك تعتبر القماشة المخملية موضة رائجة لهذا العام.

ويمكنك تنسيق الجاكيت الجلد القصير مع الفستان وارتداء حذاء ذا كعب عال باللون الأسود بخامة الشمواه، واختيار مكياج هادئ وبسيط.

2- ارتداء البنطلون الأحمر الواسع:

يعتبر البنطلون الواسع من صيحات الموضة لهذا العام، والذي يتناسب مع الأجسام المختلفة، فهو عملي للغاية وفي نفس الوقت ستحصلين على إطلالة كلاسيكية جذابة.

يمكنك تنسيقه مع اللون الروز الفاتح أو الأبيض، أو توب باللون الأسود ولكن اختاري أن تكون الخامة مميزة سواء كانت من الدانتيل أو المخملية لإطلالة مختلفة وجريئة، ويفضل الابتعاد عن قطع الملابس الكاجوال التي تقلل من شكل الإطلالة.

3- البلوفر المطبوع عليه رسومات:

في حالة رغبتك في إطلالة بسيطة.. يمكنك ارتداء الجينز الغامق، مع بلوفر باللون الأبيض أو الأسود أو الأحمر المتاح أمامك، ولكن يفضل إدخال اللون الأحمر في إطلالتك لأنه لون يرمز إلى الحب والقوة.

4- فستان قصير:

يمكنك التألق في سهرتك الخاصة من خلال اختيار فستان باللون الأحمر من القماشة المخملية أو الدانتيل، لأنه مناسب وبسيط للغاية لإطلالة رومانسية في عيد الحب.

5- تنسيق اللون الأحمر مع الوردي:

ربما يبدو اللونين غير متوافقين، ولكن ظهرت به عدد من النجمات والمشاهير وهما من الألوان الرائجة لهذا العام، وهو من أبرز الألوان التي يمكنك ارتداءها يوم عيد الحب، إذ يمكنك اختيار توب باللون الأحمر السادة، وتنسيقه معه جيب باللون الروز المطبوع عليها الورود أو بنطلون واسع من نفس اللون.