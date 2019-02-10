"نقانق الحب" طبق "الفالنتاين" المميز في بريطانيا هذه العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بدأت شركات الملابس والهدايا والأطعمة مع اقتراب عيد الحب التجهيز لهذا اليوم الحيوي الذي ينتظره الكثير من الأشخاص.

ومن أجل إرضاء زبائنها بوجبة رومانسية مميزة، أنتجت سلسلة متاجر في بريطانيا طبقاً جديداً مميزاً لتقديمه بمناسبة عيد الحب، يتمثل في وجبة من النقانق التي تتخذ شكل قلب، بحسب ما نقله موقع 24 الإماراتي عن صحيفة ميرور البريطانية.

وأطلقت الشركة اسم "نقانق الحب" على الطبق الجديد الذي يتكون من مزيج من اللحم المقدد المملح، والذي يعتبر وجبة إفطار مناسبة يمكن تقديمها لشريك الحياة في هذا اليوم.

ولا يتجاوز ثمن الوجبة الواحدة 7 دولارات أمريكية، وستكون الوجبة متوفرة في المتاجر والمطاعم التابعة للشركة ابتداء من 8 فبراير الجاري. وبحسب متحدث باسم الشركة، فإن الهدف من إنتاج الوجبة هو تشجيع عملائها على إضفاء روح رومنسية على احتفالاتهم بعيد الفالنتاين.