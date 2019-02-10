التوأم الأكثر تشابها في العالم: "نتشارك في رجل وننتظر دورنا بالعلاقة الحميمة"

في واقعة تبدو كأغرب الوقائع بالحب حول العالم، قاد الحظ شقيقتين توأم بأستراليا، ليقعا بُحب رجل واحد، لم تسيطر عليهما الأنانية، لكي تحاول إحداهما أن يكون لها وحدها، ولكنهما قررتا أن تتشاركا فيه، مثلما تفعلان بالملابس، المكياج، وحتى الأحذية.

هكذا كشفا التوأم الأكثر تشابه بالعالم، آنا ولوسي، البالغتان من العمر 33 عامًا، مؤكدين إنها يحبان رجُلًا واحدًا، يُدعى "بن بيرن" وإنهما حاولا الزواج منه، إلا أن تعدد الزوجات محظور بموجب قانون الزواج الأسترالي لعام 1961، الأمر الذي دفعهما للتشارك في رفقته، في وقت واحد.

وحسبما صرحت به الشقيقتان، خلال استضافتهما مؤخرًا ببرنامج "Hughesy We Have A Problem" عبر التليفزيون الأسترالي، أكدا أنهما يأخذان دورهما لممارسة العلاقة الحميمة مع صديقهما المشترك، معترفتان أن كليهما يتشاركا حتى بسرير واحد، وقت العلاقة.

وأضافت "آنا" خلال الحلقة، أن قصة حبهما بـ"بن" الذي يعمل "ميكانيكيا" بدأت عام 2012 وإنهما بالفعل يعيشان معه، برفقه والدتهما، قائلة: "في العادة ننام على جانبي (بن) وكل منا تكن حاضرة عندما تُمارس الأخيرة العلاقة الحميمة معه".

بينما تابعت الأخيرة "لوسي": "ليس هناك غيرة في العلاقة بيننا، كما أن صديقنا يحصل بالفعل على ضعف الحُب منا".

وأعربت الأخيرة عن رغبتهما في الزواج منه، على المدى البعيد، إلا أن القانون يبقى حاجزهما الأساسي، قائلة: "نتشارك في بن ونود أن نتزوج به يوماً ما، لكن القانون في أستراليا يمنعنا، فنحن لدينا مشكلة فريدة، نريد الزواج من رجل واحد".

وتابعت" لوسي": "نحن حتى نذهب إلى المرحاض سويًا، لأننا نأكل ونشرب نفس الشراب، فنحن نستحم معاً ، نحن لا نتفرّق أبداً، ونريد نفس الرجل"، متسائلة: "هل يمكننا تغيير القانون والحكومة، من أجل الزواج؟، فنحن لا نؤذي أحد، سنكون سعداء".

وأكدن الثنائي، أنهن يخططن حتى للحمل في نفس الوقت، فقالت لوسي: "نريد الإنجاب معًا أيضًا، أعلم سيكون هناك الكثير من الضغط على بن، ولكن الأمر كله متروك له".

وأضافت: "نحن نتمنى لكنه أمر لا نستطيع التحكم به، لكن حقًا سيكون من المدهش أن نحمل في نفس الوقت".

وتساءلت "آنا" عن كيفية ارتباط أطفالهما لأنهما سيتشاركان في الأب نفسه، قائلة: "سيقول الناس هل هما أبناء خالة، أم أخوة، هل سيبدون متشابهين مثلنا؟، الأمر حقًا رائع".

وتابعت: "إذا لم نتمكن من الحمل في الوقت نفسه، فسيكون أمامنا خيارات أخرى كتأجير الأرحام والتلقيح الاصطناعي أو التبني".

كانت الشقيقتان قد اكتشفتا الشهرة الأولى بعد أن أنفقتا الآلاف على جراحة المطابقة لتبقى متطابقتين.

يذكر أن الشقيقتين، أنفقتا ما يقارب من 250 ألف دولار على الجراحات التجميلية كي يبدين متشابهين أكثر، كعمليات السيليكون، وفيلر الشفاه، وبوتوكس الجلد وشد البشرة وغيرها، حتى إنهما خضعوا لـ14 عملية تجميل في أسبوعين فقط، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.