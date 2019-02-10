الامارات | أفراح بن غريب والدهماني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن غريب والدهماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام خليفة سعيد محمد بن غريب، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة المرحوم سعيد أحمد جمعة الدهماني. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الأفراح في منطقة حتا، عدد من أعيان المنطقة والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل مشاركة فرقة الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوّعة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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