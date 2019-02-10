أبرزها "حرق السعرات الحرارية".. دراسة تكشف "فوائد وأضرار" مشاهدة أفلام الرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في محاولة لفهم تأثيرات مشاهدة أفلام الرعب على صحة النفسية والجسدية للأشخاص، قام البروفيسور جلين سابركس، المتخصص في مجال التواصل بجامعة بوردو في لاتفيا، بعمل دراسة تناولت تأثير أفلام الرعب على جسم الإنسان.

وخلص البروفيسور جلين إلى أن مشاهدة أفلام الرعب تحدث في جسم الإنسان بعض التغيرات كارتفاع عدد دقات القلب، وانخفاض درجة حرارة الجسم بضع درجات، بجانب انقباض في العضلات، وارتفاع في ضغط الدم.

لذا فإن تأثير أفلام الرعب لا يمكن إنكاره على الجسم، واختلفت الكثير من الدراسات على الموضوع، فبينما صرح بعضها وأثبت أن مشاهدة أفلام الرعب مفيدة للصحة، إلا أن بعضها الآخر جاء ليقول عكس ذلك، وفي هذا الموضوع ننشر لكم فوائد، وأضرار مشاهدة أفلام الرعب، وفق ما نشره موقع "businessinsider".

أولًا تعرف على فوائد مشاهدة أفلام الرعب:

- حرق المزيد من السعرات الحرارية، ما يساعد على عدم زيادة الوزن.

- التنفيس عن العواطف والتقليل من التوتر.

- تعزيز جهاز المناعة وتقويته.

- تحسين صحة الدماغ.

- تحسين الحياة العاطفية.

ثانيًا تعرف على أضرار مشاهدة أفلام الرعب:

- زيادة احتمال تكون الخثرات الدموية.

- ظهور وتفاقم مشاكل القلب عند البعض.