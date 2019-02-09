بعد ناهد السباعي.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بـ"فتح الحوض"

نشرت الفنانة الشابة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تمارس رياضة "فتح الحوض". وظهرت "صبري" مرتدية سترة مخملي باللون الكحلين مع بنطلون رياضي منقوش، وشعر كيرلي. وتفاعل العديد من متابعيها على الإطلالة، مشيدين برشاقتها. وكانت ناهد السباعي، شاركت جمهورها مؤخرًا بصورة جديدة تظهر مهاراتها في ممارسة رياضة "الرقص على العمود". وظهرت ناهد في الصورة، وهي تستعرض قدراتها في الرقص، مستعينة بعمود تمسك فيه بساقها وتدور حوله بمرونة شديدة، مرتدية "هوت شورت" أسود و"توب" وردي اللون، وهو ما أبهر عددًا من متابعيها بلياقتها البدنية. ​

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