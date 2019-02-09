إليسا تنهي مشوار علاجها مع السرطان يوم 15 فبراير

تخضع النجمة اللبنانية إليسا لعملية جراحية لإزالة الورم المتسبب في تورم يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، وذلك يوم 15 فبراير الجاري، والتي تعد المحطة النهائية بعلاجها.
وكانت إليسا ذكرت مؤخرًا خلال استضافتها ببرنامج "صار الوقت" مع المذيع اللبناني مارسيل غانم، إنه خلال خضوعها لعملية إزالة الورم، جرت إزالة 7% من الغدد الليمفاوية، ما تسبب في احتباس الماء بذراعيها.
وأكدت أنها ستخضع لعملية جراحية في بروكسل، لحل تلك الأزمة.
يذكر أن الفنانة اللبنانية، كشفت عن مرضها للمرة الأولى، بأغسطس الماضي، خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني".
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