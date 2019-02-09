الأرز "البايت" أفضل من الطازج للريجيم.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

الأرز من الأطباق الأساسية التي تقدم مع كثير من الأطعمة، ولكن البعض يتجنبه اعتقادا منهم أنه يتسبب في زيادة الوزن.

أوضح الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، أن الأرز من النشويات المعقدة التي تأخذ وقت طويل في الهضم والامتصاص ولكنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يجعله اختيارا بعيدا عن تفضيلات متبعي أنظمة إنقاص الوزن.

اقترح جمال، طريقة صحية تساعد على تقليل السعرات الحرارية الموجودة في الأرز بنسبة تصل إلى 50%، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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