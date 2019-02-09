لبشرة نضرة.. تعرفي على فوائد استخدام حليب الماعز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
شُرب الحليب يُعد مصدر جيد لمد أجسامنا بالطاقة اللازمة، ولا تقتصر فوائده على ذلك فقط، فهو يُساعد على جمال البشرة، ويحافظ على نضارتها.
إذ يحتوي الحليب على حمض اللكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسيدي يساعد على تقشير البشرة وتنظيف طبقات الجلد، ويتم استخدامه للمحافظة على نعومة ونضارة بشرتها بصورة طبيعية، ويتم استخدامه عن طريق خليط الحليب بالماء الساخن، ومن ثم وضعه على البشرة، وفي هذا الموضوع نقدم لكم فوائد الحليب للبشرة، وفق ما نشره موقع "Webteb".
- الحصول على بشرة نضرة وناعمة.
- التخلص من الجلد الميت.
- تغذية البشرة.
- تخفيف الخطوط الخفيفة التي تظهر تحت العيون وحول الفم.
- معالجة التجاعيد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو نتيجة التقدم بالعمر أو بسبب عوامل وراثية.
- معالجة البثور وحب الشباب.
- تخفيف الهالات الداكنة التي تظهر على الوجه، نتيجة التقدم في العمر.
- التخلص من النمش وبقع الوجه الناتجة عن الحمل، أو تلك التي سببتها حبوب منع الحمل.
- تحسين مظهر وملمس الجلد.
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