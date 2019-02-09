شاهد| عروض فساتين الزفاف بحفل Cairo weeding festival؟ (صور و فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تصوير - محمود عبدالناصر

أقيمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات مهرجان الزفاف Cairo weeding festival، في دورته الخامسة، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ومهرجان الزفاف، هو حدث ينتظره المقبلون على الزواج والخبراء و المتخصصون في مجال الأفراح، وذلك لما يقدمه من تنوع المنتجات والخدمات لأهم و أكبر العارضين في كافة المجالات التي تهم العروسين.

وشهد المهرجان حضور بعض نجوم الفن والمجتمع من بينهم الفنانة رندا البحيري، التي ارتدت فستان موديل ذيل السمكة، من خامة القطيفة، زيتي اللون، حمل توقيع مصممة الأزياء الإسكندرانية إيمان محمود.

واعتمدت رندا على تصفيفة الشعر القصير المنسدلة، ووضعت خبيرة التجميل شيماء عبد الغفار لمساتها الخاصة على وجها لتضفي عليها الإحساس بالنعومة والجاذبية.

كما ظهرت miss Africa نوران منصور، بإطلالة تميل للهدوء والبساطة، إذ ارتدت فستان من درجات ألوان الباستيل، من تصميم مصممة الأزياء المصرية أسماء فاروق، وجاء متناسق مع قوامها الممشوق، ونالت إطلالتها إعجاب الحاضرين، كما اختارت مكياج هادئ من خبيرة التجميل دلال فاروق.

وتألقت Arab princess علا هشام، بفستان تميز بخامته اللامعة، مطرز، حمل توقيع مصممة الأزياء محمود الهاشمي، لتتماشى به مع أجواء المهرجان.

وقررت إدارة المهرجان هذا العام دعم المواهب الشابة في مجال تصميم الأزياء الخاصة بالزفاف من خلال تقديمهم لعروض مميزة.

ويهدف المهرجان إلى دعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات بالسوق المصري وإتاحة الفرصة أمام الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في هذا المجال، وتشجيع الزائرين على الاعتماد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية المقدمة من العارضين.

وشارك بالمهرجان عدد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر والتجميل، ومنظمي حفلات الزفاف، والمصورين، لمعرفة عروض أماكن قضاء شهر العسل، وإقامة حفلات الزفاف.