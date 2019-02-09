نقل "حسناء الزمالك" للمستشفى عقب الخطوبة.. وصديقتها: "كفاية حقد البت بتفرفر"

نشرت سلمى عز الدين، صديقة دنيا الحلو، والمعروفة إعلاميًا بـ"حسناء الزمالك" مجموعة صور للأخيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال تواجدها بأحد المستشفيات، والتي ظهر عليها علامات الإعياء والإرهاق.

وعلقت: "بجد كفاية والله البت بتفرفر مننا.. يا ساتر بجد هي أول واحدة تتخطب ولا آخر واحدة ليه مش بنفرح لبعض وتتكلموا كلام سخيف وكل الحقد عليهم".

وتابعت: "فرحتها ضاعت وتعملوا مشاكل كل كلمة اعدلكم في حياتكم بجد.. ألف سلامة عليكي يا أطيب قلب في الدنيا يا محترمة يا بنت الناس والأصول اللي بجد ربنا ما يورينا فيكي حاجة وحشة".

واختتمت قائلة: "ادعولها وبطلوا تعملوا ملايكة وحكام على الناس".

وكان محمد عنتر لاعب فريق الزمالك، احتفل بخطوبته مساء الخميس، على دنيا الحلو، في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل الخطوبة، أسرة العروسين، وأيضا، معظم لاعبي الفريق الأبيض، محمود جنش ومحمد عبدالسلام والمغربي حميد أحداد عمر صلاح وعمر السعيد، وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد.

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