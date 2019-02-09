هنا شيحة تسترجع ذكرياتها بـ"صورة من الطفولة"

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها من الطفولة، اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا في الصورة في أعوامها الأولى، مرتدية فستان أبيض بحمالات رفيعة، وعلقت عليها بعدد من الـ"هاشتاجات"، جاء فيها: "الطفولة والبراءة.. لأ ألم، حب فقط.. أمل وتطلع للأمام.. آلة الزمن".

وحصدت الصورة تفاعل الكثير من متابعي هنا عبر "إنستجرام"، مشيرين إلى تشابه ملامحها الحالية مع المراحل العمرية الأولى لها، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "زي القمر طول عمرك"، "جميلة من يومك".

وكانت هنا شيحة تزوجت من الفنان أحمد فلوكس في أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر حضوره على العائلتين، وآخر أعمالها الدرامية مسلسل "أرض النفاق"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

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