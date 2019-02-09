بالصور| بريطانية تتحدى السرطان وتنجب طفلتها الأولى

توقع الأطباء وفاة سيدة بريطانية، 33 عامًا، في غضون أيام بسبب إصابتها بسرطان الدم، ولكن فاقت توقعات الأطباء وعاشت وأنجبت طفلتها الأولى.

وقررت جو كيلي أن تعقد قرانها على بيت أميس، بعد لقائهما بستة أشهر فقط، واعتبرت أن هذا الزواج آخر وأفضل هدية تحصل عليها قبل وفاتها التي توقع الأطباء أن تكون في غضون أسابيع قليلة، بعد صراعها لمدة 3 سنوات مع سرطان الدم.

وسارع العروسان للتخطيط لحفل الزفاف على عجل، وأقيم الحفل في أجواء عاطفية غامرة بحضور الأهل والأصدقاء، الذين كانوا جميعاً يعتقدون أن "جو" تعيش أيامها الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تمكنت "جو"، من هزيمة المرض الذي كان يتربص بها، واستعانت بالعقاقير التي ساهمت بالحفاظ على حياتها، إلى حين خضوعها لعملية زراعة للخلايا الجذعية.

وانتظرت جو طويلاً قبل إجراء العملية التي أنقذت حياتها، ومنحتها فرصة جديدة لتعيش مع زوجها الذي أحبته، وساندها طوال فترة مرضها، وتم العثور أخيراً على المتبرع المناسب الخلايا الجذعية بعد عملية بحث مضنية.

واليوم وبعد 8 سنوات، استقبلت جو مولودتها الأولى، على الرغم من أن العلاج الكيماوي كاد أن يتسبب بإصابتها بالعقم، لتكتمل فرحتها بالشفاء.

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