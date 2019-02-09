حلا شيحة تروج لـ "زلزال" بصورتها مع محمد رمضان

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة، عبر خاصية "الاستوري"، في خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "حلا" صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان، مصحوبة بتعليق "زلزال.. رمضان 2019". ومن المُقرر أن يكون "زلزال" هو أول عمل تعود به "شيحة" للتمثيل عقب غياب دم 13 عاماً منذ فيلم "كامل الأوصاف"، التي شاركت فيه مع الراحل "عامر منيب" ومن ثم قررت ارتداء النقاب والاعتزال. ​

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