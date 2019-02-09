علامات نقص فيتامين (د).. بينها الإرهاق الدائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

يعتبر فيتامين "د" من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم باستمرار، ولكن لا يدرك كثيرون منا أهميته بالرغم من أن نقصان نسبة هذا الفيتامين في الدم تؤدي إلى أعراض خطيرة مثل العدوى المستمرة أو كسور العظام.

لذلك من المهم الوعي بعلامات نقصان فيتامين "د" جيدا حتى نهتم أولا بتناول هذا الفيتامين وثانيا أن نبدأ باستشارة الطبيب إذا كنا نعاني من أحد منها.

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