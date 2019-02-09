مع اقتراب الفلانتين.. خبير يشرح أنواع الحب الـ7: أعرف نوع حبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

لا يقتصر الحب على الرومانسية وحب الطفولة فقط، بل هناك أنواع مختلفة له قد لا يعرفها الكثيرين، إذ حرص خبراء علم النفس على تقسيم الحب إلى 7 أنواع منذ الحضارات الإغريقية واستمر هذا التقسيم إلى الآن.

من جانبه، قال شريف قطة، أخصائي التنمية البشرية، في حلقة قديمة متداولة على السوشيل ميديا من برنامج "هي وبس" المذاع على قناة " cbc" سفرة، إن الحب ليس الشعور الذي يسيطر على الطرفين، ولكنه حالة أعمق تدرس، إذ كشفت الحضارة الإغريقية 7 أنواع للحب نتيجة سبع قرارات لا إرادية نابعة من الشخص، وهي:

1-حب إيروس:

هو حب الشكل الخارجي "طاقة الجسد" والشكل العام للشخص الذي نحبه، وصوته، ويخلق هذا النوع حالة من الانجذاب المستمر، والرومانسية، وغالبًا العلاقات المبنية على هذا النوع من الحب لا تستمر لفترات طويلة.

2-حب فيليا:

ما يعرف بحب العقل هو القائم على الإعجاب والانجذاب بالشخصية وأسلوب التفكير والاحترام المتبادل بين الطرفين، وتعبر من أكثر أنواع الحب التي تزيد من الشعور بالأمان.

3-حب أجابي:

قليل من الأشخاص لديهم القدرة على هذا النوع من الحب "حب الروح"، ويعتمد على النضوج والنظر إلي الشخص الآخر بأنه نفخه من روح الله، وتقبل كل شيء فيه، وهو من أنقي أنواع الحب الثابت الذي لا يتغير مهما كانت الظروف.

4-حب لودوس:

حب التسلية والغزل من أكثر أنواع الحب المنشرة، ويعتمد على المرح وقضاء الطرفين وقت ممتع، ولكن لا يتطور إلى مرحلة الالتزام والمسئولية، والجواز.

5-حب ستورج:

حب الطفل وهو يشبه حب الآباء لأطفالهم، وحب الأصدقاء، وغالبا ما يقول أحد الطرفين" أنا أحب الطرف الآخر مثل أبني". وهو نوع يقوم فيه كل طرف برعاية الآخر وحمايته من أي خطر أو مشكلة قد يواجها.. وهذا النوع من الحب جيد ولكن بشرط أن يكون محدود ولفترة معينة.

6-حب براجما:

حب العشرة نوع يبدأ بعد 25 سنة من الارتباط، وأغلبه قائم على زواج الصالونات والعلاقات المعتمدة على المصلحة، ويتكون حب العشرة مع مرور الوقت.

7-حب فيلوتيا:

حب الذات، نوع يعتمد على "الأنا" وتقبل الذات بكل المميزات والعيوب، فعند تقبل الذات يكون من السهل بناء علاقة عاطفية قوية.

وأضاف شريف قطة، أن الاعتماد على نوع واحد من الحب في العلاقة يحدث مشاكل وخلل، ومن الأفضل الجمع بين أنواع الحب السبع للتمتع بعلاقة عاطفية وزوجية ناجحة وقوية.