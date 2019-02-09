انت الان تتابع تفاصيل خبر خمور مغشوشة تتسبب بمقتل 39 هندياً بليلة واحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - وثقت الشرطة الهندية وفاة 39 شخصاً على الأقل شمالي البلاد، إثر تعاطيهم خموراً مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول الكحولية السامة وفق نتائج مخبرية،

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم السبت، عن أشوك كومار، المسؤول بالشرطة الهندية، أن أعراضاً مرضية ظهرت على 39 شخصا، من جراء تعاطي الخمور التي تحتوي على مادة الميثانول الكحولية السامة.

وقال كومار: إن "26 شخصاً لقوا حتفهم بولاية أوتار براديش، و13 آخرين في ولاية أوتارخند، شمالي البلاد، منذ ليل الخميس، بسبب تناولهم لخمور مغشوشة".

وبين أن تقارير الطب الشرعي ونتائج التشريح الأولي للجثث أثبتت أن الخمور كانت تحتوي على مادة الميثانول السامة.

واعتقلت الشرطة 8 من المشتبه بهم، في حين أوقفت حكومتا الولايتين 35 مسؤولاً، بينهم 12 شرطياً على خلفية هذا الحادث.

يشار إلى أن حوادث التسمم بالمشروبات الكحولية شائعة في الهند بسبب إقبال البعض على بعض الأنواع الرخيصة التي تحتوي على مواد سامة، حسب المصدر نفسه.