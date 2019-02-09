بالصور| سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان "ضيافة" بدبي

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على حضور حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، بصحبة زوجها فريد رحمة، لتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

وظهرت "سيرين" خلال الحفل بإطلالة أنيقة من "لابورجوازي"، تولي تنسيقها سيدريك حداد، ارتدت خلالها فستانًا طويلا شفافًا، تشبه قصته حورية البحر، ذو بطانة داخلية قصيرة وفتحة أمامية كشفت عن ساقيها، ونسقته مع مكياج قوي وأحمر الشفاه البوردو.

وحضر حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، عددا كبيرا من مشاهير الوسط الفني بالعالم العربي، في الدورة المهداة إلى روح كوكب الشرق أم كلثوم، والتي شهدت تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل.

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