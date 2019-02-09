- 1/3
- 2/3
- 3/3
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على حضور حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، بصحبة زوجها فريد رحمة، لتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.
وظهرت "سيرين" خلال الحفل بإطلالة أنيقة من "لابورجوازي"، تولي تنسيقها سيدريك حداد، ارتدت خلالها فستانًا طويلا شفافًا، تشبه قصته حورية البحر، ذو بطانة داخلية قصيرة وفتحة أمامية كشفت عن ساقيها، ونسقته مع مكياج قوي وأحمر الشفاه البوردو.
وحضر حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، عددا كبيرا من مشاهير الوسط الفني بالعالم العربي، في الدورة المهداة إلى روح كوكب الشرق أم كلثوم، والتي شهدت تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان "ضيافة" بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.