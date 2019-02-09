انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأمراض النساء

انطلق منذ قليل المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأمراض النساء، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

وفي تصريحات خاصة لـ"هن" قال الدكتور محمد ممتاز نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد إن هذا المؤتمر يعد الـ20 للجمعية والتي تعتبر أقدم جمعية لأمراض النساء في مصر، وهي المسؤولة عن رعاية الأطباء في هذا التخصص بمصر.

وأضاف: "المؤتمر اليوم يتحدث فيه حوالي 15 متحدثا من جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أنه سيتم التحدث عن كل ما يخص التحديثات في تخصص أمراض النساء والحمل، وجراحة المناظير.

وأعلن أنه سيتم الإعلان عن الأبحاث الجديدة المتخصصة في رعاية الأم خلال فترة الحمل قائلا إنه سيقام مؤتمر نهاية اليوم بعنوان "صحة المرأة في القرن الحادي والعشرين: الفرص والتحديات"، لعرض التحديات التي تواجه صحة المرأة.

ويأتى هذا المؤتمر بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، ويعرض التحديات التي تواجه صحة المرأة مثل حقها في الحصول على رعاية كاملة أثناء الحمل، وتوافر إمكانيات الولادة الآمنة لها ولطفلها، وذلك على هامش المؤتمر الدولي العشرين للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد.

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