بالصور| تفاصيل محاولة قتل وسرقة الإعلامية بسمة وهبة داخل فيلتها بأكتوبر

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة اتهام شاب أوغندي الجنسية، بسرقة الإعلامية بسمة وهبة، عقب اقتحام فيلتها بمدينة 6 اكتوبر، أن المتهم المنسوب إليه تهمة السرقة استولى على "حلق الماظ"، وأن الإعلامية استغاثت بالأمن الإداري، الذي أسرع واتصل برجال الشرطة.

وحضرت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، وألقى القبض على المتهم، وبحوزته المسروقات.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، أن المتهم كان يعمل لدى الاعلامية منذ أسبوعين "جنايني" لحديقة الفيلا.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول التعدي على الإعلامية أثناء ارتكابه واقعة السرقة، واستمع فريق التحقيق لاقوال "وهبة" التي أكدت في التحقيقات أن الخادم الأوغندي استغل سفر زوجها النائب علاء عابد إلى ألمانيا، وقام بمحاولة السطو على بعض متعلقاتها وقتلها داخل غرفة نومها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت.

وأضافت: "المتهم حضر للعمل عن طريق موقع أولكس.. وأنه انتهز فرصة سفر زوجي، وذهاب ابنتي إلى المدرسة، وعدم إغلاق باب الفيلا بإحكام، ووجودي بغرفة نومي وحيدة.. واقتحم الغرفة قبل أن أشعر به، وقد استولى على حلق ألماظ".

وتم التحفظ على المتهم، وإحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حبس المتهم لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المقرر نظر قرار تجديد حبس المتهم اليوم.

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