بالفيديو| صابرين بفستان "كوكب الشرق" في مهرجان "ضيافة": "صورتها ناحية قلبي"

أقيم حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان "ضيافة"، مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، بحضور عدد كبير من مشاهير الوسط الفني بالعالم العربي، في الدورة المهداة إلى روح كوكب الشرق أم كلثوم، والتي شهدت تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل.

وضمت قائمة المكرمين الفنانة صابرين، التي فاجأت الجميع خلال الحفل بارتدائها فستان يحمل صورة للراحلة أم كلثوم، وعلقت على ذلك فور صعودها على المسرح قائلة: "لما قالولي هتتكرمي وتقولي كلمة، مالقتش كلمة أكتر من إني أجيب الست معايا ناحية قلبي في الشمال في الفستان اللي لابساه عشان تبقى حاضرة معايا".

وجاء فستان صابرين طويلا باللون الأسود، وظهرت صورة الراحلة بطول الفستان باللون الذهبي في الجانب الأيسر منه، ونسقته مع غطاء للرأس باللون الذهبي أيضا.

وكانت صابرين قد قدمت حفلًا غنائيًا لعودة أم كلثوم للغناء مرة أخرى، الشهر الماضي، بالسعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، بالتعاون مع شركة "إم بي سي"، باستخدام تقنية "الهولوجرام"، التي عُرض خلالها حركات وجه وشفاه صابرين مع صوت أم كلثوم وكأنها متواجدة على المسرح.

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