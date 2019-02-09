عارضو الأزياء يقفزون على الجماهير في أسبوع الموضة بنيويورك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حدث فريد من نوعه شهده أسبوع الموضة في نيويورك، قدم كل من المصمم تيلفار كليمنس والكاتب المسرحي سلاف بلاي عرض أزياء بعنوان Country مع مقطوعات موسيقية من موسيقى الراب والبلوز و R & B.

وبحسب صحيفة التايم، كان العرض رائعًا ومثيرًا؛ حيث تعالت صيحات الجمهور بعدما قفز عارضو الأزياء من المدرج بينهم.

وكان عارض الأزياء هاريس أول من سقط بين الجماهير مرتديا بدلة زرقاء داكنة، ثم تلاه العارض كليمنز والعديد من المبدعين الآخرين الذين شاركوا في العرض، بما في ذلك الموسيقيون أويندا وباتش داوسون وروبرت راندولف.

وسرعان ما تحول هذا العرض إلى حفلة أخرى صاخبة أسعدت جمهور الحدث الذي تضمن الموضة والإثارة.