أشياء لا تسبب السرطان ولكنك تخاف منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق
هناك الكثير من الشائعات التي تشعرنا وكأن كل شيء حولنا يسبب السرطان، وخصوصا ما يتعلق بالطعام والشراب، وفي هذه الحالة يجب الاستماع إلى الأبحاث والخبراء الذين يوضحون أن هذا الشيء او ذاك يسبب السرطان أم لا.
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