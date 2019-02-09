انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرات الوفيات والمرضى نتيجة شرب خمور في الهند والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 12:50 مساءً - أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن 39 شخصاً لقوا حتفهم، وأن 27 آخرين أُصيبوا بالمرض؛ بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام، في عدة قرى بشمال الهند.

وأوضح أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، أن 26 شخصاً لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش، على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.

وقال كومار إنّ الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.

وقبضت الشرطة على 8 من المشتبه بتورّطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علّقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولاً بينهم 12 من الشرطة.

وتنتشر حالات الوفاة بسبب الكحول المُعدّ بشكل غير مشروع في الهند، لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخّصة.

وتُعد الخمور غير المشروعة رخيصة، وغالباً ما تُضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.