بالصور| "جوانتي" ميلانيا ترامب يثير سخرية رواد "تويتر"

أثار ظهور سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، أثناء إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه في الكونجرس الجدل، حيث اكتفت بخلع قفاز واحد لتحيي الحاضرين ومصافحتهم.

وتعجب رواد التواصل الاجتماعي من إقدام زوجة الرئيس الأمريكي مطلع هذا الأسبوع على خلع القفاز من يدها اليمنى فقط، وإبقاء القفاز الثانية في يدها اليسرى طيلة مدة إلقاء زوجها لخطابه الذي اعتبر من أطول الخطابات أمام الكونجرس، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وكتب حساب باسم vogelchrissy على "تويتر": "هل علينا أن نجلس ونتظاهر بأن ميلانيا خلعت كلا قفازيها؟"، بينما رجح المعلقون أن تكون زوجة الرئيس الأمريكي حاولت إعطاء إشارة ما معينة بمظهرها الغريب هذا.

وسخر حساب أخر على "تويتر" باسم SheriShannon 27 من مظهر "ميلانيا"، بقفاز واحد وعرضت صاحبة الحساب عليها المساعدة في خلع قفازها الثاني وكتبت: "إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فيكفي أن تومضي لي مرتين فقط يا سيدة ميلانيا".

وقارن بعض الرواد مظهر السيدة الأولى بقفاز جلدي واحد أسود اللون بمظهر الساحر الغريب، لوقا سكاي ووكر Luke Skywalker بقفازه الأسود.

وكتبت حساب kierafitzz متهكما: "لقد عززت زخارف ميلانيا صورتها الفائقة والسوبر رائعة".

وقال مستخدمون آخرون إن مظهر "ميلانيا" في الكونجرس ذكرهم بمظهر مغني البوب الراحل مايكل جاكسون وهو يقدم إحدى حفلاته.

ولم يترك مستخدمو "تويتر"، زوجة الرئيس الأمريكي تهنأ في الكونجرس، حتى بعد أن انتبهت لمظهرها وقامت بإزالة الزخرف الأخير بخلعها القفاز من يدها اليسرى.

فكتب حساب باسم MollyMoose356: "حسنا، أخيرا! خلعت ميلانيا قفازها الثاني، الذي كاد يقتلني".

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