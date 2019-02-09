بالإضافة للمرجاني.. إليكِ أحدث صيحات الألوان في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدُّ اللون المرجاني هو المتربّع على عرش ألوان عام 2019، وأصبح بالفعل بطل العديد من الصيحات الجديدة، لكن على الرغم من أن المرجاني يُشكل ظهورًا قويًا هذا العام، إلا أن بعض الألوان تظهر بقوة هي الأخرى وتنافسه.

وفيما يلي، جلبنا لكِ من مجلة "هو وات وير" البريطانية، أحدث صيحات الألوان في 2019:

الأزرق الباستيل

يعدُّ الأزرق بمختلف درجاته من الألوان التي لا تُقاوم، وفيما يتعلّق بهذا الموسم وخاصةً الربيع المقبل، يأتي الأزرق الباستيل من بين أحدث صيحات ألوان 2019، فلا تتردّدي باختياره.

الأصفر الهادئ

تتجنّب الكثيراتُ إدخال الأصفر إلى إطلالاتهن، لاعتقادهن أنه لون زاهٍ للغاية ويجعل الإطلالة تبدو مبالغًا فيها، ولكن إذا كانت لديكِ نفس المشكلة، لا تقلقي، واختاري تلك الدرجة الناعمة من الأصفر، فهي هادئة وجذابة.

الروز الترابي

يعدُّ الوردي بمختلف درجاته من أكثر الألوان المفضلة للكثيرات، ولكن في حين أن العديد من السيدات تتجنّبه لأنه عادةً ما يكون زاهيًا، فتلك الدرجة الهادئة المميزة لن يستطعن مقاومتها.

البيج الدافئ

مع ازدهار الألوان الترابية بقوة هذا العام، يعدُّ البيج وخاصة مثل تلك الدرجة الهادئة والدافئة، أحد أبرز صيحات ألوان 2019، وخاصةً الربيع.