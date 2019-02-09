أزياء الشارع تجذب الأنظار خلال أسبوع الموضة في نيويورك

بدأ شهر الموضة بداية صاخبة، ولم يمض سوى يومين فقط، وكما هو الحال دائما، تبدأ الفعاليات بأسبوع الموضة في نيويورك، حيث أبرز الأحداث على منصة عروض الأزياء، وتصاميم توم فورد، ورالف لورين، ومارك جاكوبس.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه عندما يأتي الأمر بغمر الذات في روعة تصاميم الموضة، فإن إلقاء نظرة غرامية على المجموعات الجديدة ليس سوى جزء من المتعة.

وفي الواقع، توجد منصة عرض أزياء أخرى مدهشة، وهي أزياء الشارع، ومن المؤكد أن عارضات الأزياء ربما يرتدين ملابس غريبة الأطوار، وأطقم ملونة، وما يرتديه الخاضرون خارج أماكن العرض ليس أقل جدارة بالاهتمام والثناء فملابسهم رائعة.

وسواء كان ذلك على شكل تنورة منتفخة قصيرة جدا على طراز كاري برادشو، أو نظارة شمسية كبيرة الحجم، سترى أفضل أنماط ملابس الشارع التي ستظهر في أسبوع الموضة في نيويورك.

وظهرت طبعة جلد الحيوان بأنواع مختلفة في شوارع نيويورك، مع ارتداء القبعة الشاطئية ذات اللمسة البوهيمية الممتعة.

وتشتهر مان ليبرر، مؤسسة ليدارا ميداين، بأسلوبها المريح الأنيق، حيث ارتدت بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وبلوزة بيضاء، وجاكيت رمادي.

وتألقت أحد الفتايات في شوارع نيويورك بأسلوب النجمة بريتني سبيرز، حيث ارتدت معطف طويل بطبعة الزهور، وجمبسوت باللون الأزرق، كما ظهرت عارضة الأزياء الأميركية كاربي كلوي، متألقة باللون الأزرق الفاتح، حيث البدلة ذات القماشة الواحدة.

وظهرت عارضة الأزياء ليندارا ماديني وهي ترتدي معطفا طويلا باللون البيج، وبلوزة باللون الأبيض، وبنطال باللون البني، وتألقت أخرى بأرتداء سترة من الجينز تحتها معطفا ملونا بألوان الباستيل، وتنورة جينز واسعة ميدي، وحذاء باللون الرمادي.

وارتدت فتاة أخرى معطفا باللون الوردي طويل، وبنطال أيضا باللون الوردي، وبوت باللون الأبيض، وتحمل حقيبة باللون الأبيض.

وتألقت فتاة أخرى وهي ترتدي بدلة كاروهات بألوان الباستيل وقميصا باللون الأخضر، وظهرت فتاة ترتدي بنطال بنقوشات ورد باللون البني والأصفر، وقميصا باللون الوردي، ومعطفا باللون البني من فيندي.

وظهرت أخرى ترتدي معطفا فرو باللون البرتقالي، وتنورة باللون البني من الساتان، وبلوزة بطبعة جلد النمر.

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