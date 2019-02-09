لورين غودغير تتألق في بكيني أسود صغير وتتباهى بجسدها

تألقت النجمة لورين غودغير، التي اعتادت على التباهي بمنحنيات جسدها، في مجموعة متنوعة من الملابس الداخلية وملابس البحر المثيرة، أثناء تواجدها في أحد منتجعات دبي وهي تستمتع بأشعة الشمس يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة TOWIE السابقة "32 عاما"، تباهت بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية، في بكيني صغير باللون الأسود، وقد كشفت عن ساقيها الممشوقتين، أما الجزء العلوي من البكيني كان عبارة عن حمالة صدر من دون حمالات.

وكان البكيني صغير جدا بالنسبة لجسدها حيث لم يتمكن من تغطية صدرها بالكامل، واستلقت على حمام السباحة لتبرز جميع منحنيات جسدها، ورفعت شعرها على شكل كعكة، وارتدت نظارات شمس باللون الأسود، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم، مما أبرز جمالها.

وكشفت عن عظلات ساقيها تحت أشعة الشمس، وقد توجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقاتها، وشوهدن وهن يستمتعن بيوم رائع على متن يخت.

ويأتي ظهور لورين بعد نفيها مؤخرا التكهنات الخاصة بحقن مؤخرتها، حيث أكدت نجمة "آي تي في بي" السابقة أن جميع منحنيات جسدها طبيعية، قبل أن توبخ الذين يعتقدون أنها أجرت عملية تجميلية، موضحة أنها تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، كما أن جيناتها تلعب دورا في ذلك، بالإضافة إلى معرفتها طريقة الوقوف أمام عدسة الكاميرا لالتقاط الصور.

وأوضحت لورين أن شكل جسدها يتغير وفقا لوزنها، والذي يعتمد على النظام الغذائي والرياضي الذي تتبعه.

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